В Баку произошло очередное преступление — на этот раз зять жестоко расправился со своей тещей. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамальского района.

Преступление произошло на территории жилого массива «Ганлы гель», подведомственного 28-ому отделению полиции Ясамальского района. Правоохранители не сразу узнали о том, что совершено убийство.

Так, 11 января примерно в 18:40 было найдено тело жительницы «Ганлы гель» Намазовой Нигяр Кероглу гызы, 1958 года рождения. Родные преподнесли инцидент, как смерть, наступившая в результате несчастного случая. По их словам, женщина упала, ударилась головой об камень и умерла. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что Намазова стала жертвой убийства, а именно была задушена.

В ходе расследования выяснилось, что Намазову задушил ее зять, который проживал с ней по одному адресу — ранее судимый по статье 177 (кража) Уголовного кодекса АР житель Агдашского района Ибрагимов Джавад Мамедкарим оглу, 1983 года рождения. Последний задержан и передан следствию.

В связи с этим 12 января было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Следствие продолжается, выяснятся мотив преступления.