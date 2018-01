Украинская активистка из движения Femen набросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге.

Как сообщается на сайте Чешского телевидения, когда Земан пришел на участок, на него накинулась полуголая женщина и попыталась помешать ему голосовать. Нападавшую быстро задержала президентская охрана. После инцидента Земан вернулся на избирательный участок и заявил, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen.

На сайте самого движения уточняется, что девушка — с Украины.

Ukrainian sextremist Angelina Diash has attacked Czech president Miloš Zeman during his voting in a polling station in Prague. #Volby2018 #femen #Zeman #Putin pic.twitter.com/9PMhXoCZuV

