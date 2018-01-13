Президент Армении Серж Саргсян встретился с руководством Национального Собрания: «До 9 марта этого года Национальное Собрание должно избрать четвертого президента Республики Армения. Надеюсь, что все депутаты с ответственностью отнесутся к выборам, которые состоятся в соответствии с новым конституционным порядком. И, конечно, желательно, чтобы президент республики был избран по итогам широкого парламентского соглашения.

До 9 марта этого года Национальное Собрание также должно избрать членов Верховного суда. Трудно переоценить важность этого органа, учитывая возложенные на него по обеспечению независимости судей и судов. Этот орган будет иметь решающее значение для будущего нашей страны.

Требуется также в предстоящие месяцы заполнить вакансии в Конституционном суде. Национальное Собрание также должно назначить членов нового автономного органа – Комиссии по профилактике коррупции. Нет необходимости объяснять, насколько важна борьба с этим злом для будущего нашей страны и экономики.

И, конечно, после 9 апреля НС должно назначить премьер-министра Республики Армения.

Я упомянул о некоторых ориентирах нашей дорожной карты по переходу к новой системе правления. Сегодня, возможно, стоит сосредоточиться и обсудить события, которые пройдут вплоть до середины марта или начала апреля. Я жду, что вы будете активны и непосредственны во время этой дискуссии».