В пятницу, 12 января, в турецком университете Мармара состоялась торжественная церемония по случаю 135-летия учебного заведения.

Согласно информации турецки СМИ, в мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр образования Исмет Йылмаз, министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Сайан Кая, губернатор Стамбула Васип Шахин, ректор Университета Мармара Мехмет Эмин Арат.

На мероприятии турецкому лидеру был вручен подарок — священный Коран со страницами из прозрачного шелка, которые расписала золотыми и серебряными красками докторант университета, азербайджанская художница Тунзаля Мамедзаде.