Сотрудники Посольства Эквадора в Лондоне пытались выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за несоблюдения элементарных правил гигиены. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам дипломатов, Ассанж не принимает душ, не меняет одежду, а также от него плохо пахнет. Бывшие коллеги журналиста также заявляли, что Джулиан брезгует нормами гигиены и может вытирать испачканные в еде руки прямо об одежду.

Однако несмотря поведение Ассанжа в диппредставительстве Эквадора в Лондоне, 10 января он получил гражданство этой страны. В посольстве Джулиан Ассанж проживает с 2012 года, отмечает Лайф.