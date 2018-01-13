Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Центр новостей ООН.

«На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, нашедших временное убежище, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки. О готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств», – говорится в докладе ООН

Отмечается, что в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поступили предложения от стран-доноров на переселение в 2018 и 2019 годах 13 тысяч человек.