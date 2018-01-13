Коллекция часов жителя бакинского поселка Маштага Рамиза Алиева впечатляет жителей столицы Азербайджана.

Дом 64-летнего коллекционера напоминает настоящий музей часов.

Как рассказал Алиев агентству «Анадолу», он собирает настольные, настенные и карманные часы с самого детства.

В коллекции Алиева — более тысячи часов производства Германии, Франции, Швейцарии, России, Японии, США и многих других стран. Среди них есть и раритетные часы XIX века.

Комнату, в которой хранится коллекция, ежечасно оглашает бой часов.

«Мой отец был часовщиком», — говорит Алиев, который мечтает пополнить коллекцию и превратить свой дом в настоящий музей часов.