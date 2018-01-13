Распоряжением министра внутренних дел Владимира Колокольцева утвержден список зарубежных стран, где пребывание на отдыхе сотрудников Министерства внутренних дел, включая гражданских служащих, признается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки». Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциация туроператов России (АТОР).

В утвержденный список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия.

Данным перечнем предлагается «руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих , работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска».