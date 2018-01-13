Победителя конкурса «Евровидение», португальского певца Салвадора Собрала выписали из больницы после успешной операции по пересадке сердца, сообщает CTV News.

Исполнитель проходил лечение в больнице Санта-Крус недалеко от Лиссабона. В медицинском учреждении заявили об «очень удовлетворительном» восстановлении 28-летнего Собрала.

Там также отметили, что на некоторое время музыканту придется ограничить физическую активность.

Собрал перенес операцию по пересадке сердца в декабре 2017 года.

Певец одержал победу на «Евровидении», исполнив песню Amar pelos dois («Любить за двоих»). Слова к композиции написала его сестра.