Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о мерах по усовершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, на базе Государственной морской администрации Азербайджана создается Государственное морское агентство, а на базе Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана — Государственное агентство гражданской авиации.

Агентства входят в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ). Директоров агентства назначает и увольняет президент Азербайджана.

Согласно указу, максимальный штат аппарата МТСВТ определен в 190, аппарата и региональных отделений государственной службы автотранспорта при МТСВТ – 145, Государственного морского агентства при МТСВТ – 65, Государственного агентства гражданской авиации при МТСВТ – 48, Службы электронной безопасности при МТСВТ – 18, Государственного фонда развития информационных технологий при МТСВТ – 12 человек.