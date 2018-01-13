Президент США Дональд Трамп назвал Иран «главным спонсором терроризма» и обвинил его в «поддержке террористических группировок», в частности, движений «Хезболлах» и ХАМАС.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Иранский режим является главным в мире государством, спонсирующим терроризм. Его действия позволяют «Хезболлах», ХАМАС и другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей», — говорится в заявлении Трампа.

По словам американского лидера, Иран «финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 тысяч боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку».