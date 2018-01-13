Европейский союз (ЕС) высоко ценит стремление Италии к усилению деятельности ОБСЕ по урегулированию затяжных конфликтов, в том числе нагорно-карабахского конфликта, в рамках существующих форматов.

Об этом говорится в заявлении миссии ЕС при ОБСЕ, озвученном в ответ на выступление в роли действующего председателя ОБСЕ министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, состоявшемся 11 января в Вене, сообщает»Тренд».

В миссии подчеркнули, что затяжные конфликты на пространстве ОБСЕ по-прежнему остаются в центре внимания.

«Мы высоко ценим приверженность Италии дальнейшему усилению деятельности ОБСЕ по разрешению данных конфликтов посредством существующих форматов. Мы также придаем высокую оценку неизменному вниманию к гуманитарным аспектам конфликтных ситуаций, которые по-прежнему вызывают большую обеспокоенность», — говорится в заявлении миссии.