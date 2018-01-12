Месси зарабатывает более €100 млн в год

В 2017 году Месси подписал новый контракт с «Барселоной». По информации СМИ, за четыре года Месси заработает более €400 млн

В истории мирового футбола ни один игрок не получал более €100 млн за сезон. Примечательно, что с учетом бонусов Месси может заработать €122 млн в год без вычета налогов. Официально по условиям нового контракта аргентинец получает в «Барселоне» около €40 млн в год.