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Месси зарабатывает более €100 млн в год

Обнародованы данные о доходах аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Барселоне», сообщает L’Équipe со ссылкой на Mediapart, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что реальный оклад Месси сильно отличается от того, о котором объявлено официально. В частности сообщается, что футболист получает более €100 млн в год.

В 2017 году Месси подписал новый контракт с «Барселоной». По информации СМИ, за четыре года Месси заработает более €400 млн

В истории мирового футбола ни один игрок не получал более €100 млн за сезон. Примечательно, что с учетом бонусов Месси может заработать €122 млн в год без вычета налогов. Официально по условиям нового контракта аргентинец получает в «Барселоне» около €40 млн в год.

Дата: 2018/01/12 23:33

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1515800033

Раздел: Спорт

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