12 января продолжились поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» — Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу.

Как сообщает МЧС, к поиску привлечены поисково-спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, а также состоящие из профессиональных альпинистов группы добровольцев.

Поисково-спасательная операция проводится в труднодоступном горном массиве со сложным рельефом (2700-3000 м над уровнем моря).

Позже будет дана дополнительная информация.