Официальные представители вывезли в ночь пятницы, 12 января, 104-летнюю Мадину Алиеву из Азербайджана в Чечню.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщила глава женского приюта при общественном объединении помощи женщинам «Темиз Дунья» Мехрибан Зейналова.

Напомним, что 30 декабря 2017 года в полиция обнаружила в Геранбое замерзающую на улице пожилую женщину.

Она рассказала, что оказалась в Азербайджане случайно. По ее словам, она выехала из Чечни и отправилась в паломничество в священный город Кербелу (Ирак). На обратном пути две азербайджанки пообещали помочь ей вернуться на родину. Однако впоследствии они забрали у нее 200 долларов и золотые сережки, оставив на улице.

Надо сказать, полицейские не нашли при женщине никаких документов. Поэтому вся информация основывается лишь на рассказах самой Алиевой, которая в силу своего почтенного возраста могла ошибиться с датами и событиями.

Алиеву привезли в Баку и разместили ее в приюте у Зейналовой, а затем перевели в приют Сестер милосердия матери Терезы при Католической церкви в Азербайджане.

Кстати, старушка хорошо изъясняется на азербайджанском языке и объясняет это тем, что в молодости занималась торговлей и закупала товары в том числе и здесь.