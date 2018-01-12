Официальные представители вывезли в ночь пятницы, 12 января, 104-летнюю Мадину Алиеву из Азербайджана в Чечню.
Об этом Sputnik Азербайджан сообщила глава женского приюта при общественном объединении помощи женщинам «Темиз Дунья» Мехрибан Зейналова.
Напомним, что 30 декабря 2017 года в полиция обнаружила в Геранбое замерзающую на улице пожилую женщину.
Она рассказала, что оказалась в Азербайджане случайно. По ее словам, она выехала из Чечни и отправилась в паломничество в священный город Кербелу (Ирак). На обратном пути две азербайджанки пообещали помочь ей вернуться на родину. Однако впоследствии они забрали у нее 200 долларов и золотые сережки, оставив на улице.
Надо сказать, полицейские не нашли при женщине никаких документов. Поэтому вся информация основывается лишь на рассказах самой Алиевой, которая в силу своего почтенного возраста могла ошибиться с датами и событиями.
Алиеву привезли в Баку и разместили ее в приюте у Зейналовой, а затем перевели в приют Сестер милосердия матери Терезы при Католической церкви в Азербайджане.
Кстати, старушка хорошо изъясняется на азербайджанском языке и объясняет это тем, что в молодости занималась торговлей и закупала товары в том числе и здесь.
Из слов Алиевой стало известно, что она родилась в 1914 году в городе Мекке. Ее отец — араб по происхождению, а мать — чеченка. Она вышла замуж и никогда не имела детей. О ней заботились родственники в Хасавюрте, которые и отправили ее в паломничество.
Между тем, узнав об истории этой женщины, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в социальных сетях, что поручил выяснить об Алиевой. В результате стало ясно, что такого человека никогда не было в Хасавюртовском районе.
«По данным УФМС ЧР, Мадина Алиева, 1914 года рождения, никогда не получала в Чечне документы и нигде не зарегистрирована. Возможно, в силу своего преклонного возраста Мадина Алиева что-то путает, забыла, где на самом деле жила», — писал глава республики.
Однако, несмотря на это, Кадыров решил помочь пожилой женщине, поручив привезти ее в Чечню, так как она нуждалась в заботе и уходе.