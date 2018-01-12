Известный афганский экономист Шоаиб Ахмад Рахим опубликовал в издании The Diplomat статью, в которой рассказал о проекте «Ляпис Лазули», непосредственно касающийся Азербайджана, сообщает Minval.az.

Отметим, что Азербайджан присоединился к маршруту «Ляпис Лазули» в середине ноября прошлого года в ходе состоявшейся в Ашхабаде VII Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII). В рамках конференции состоялось подписание Соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве (Соглашение по маршруту «Ляпис Лазули») между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. С азербайджанской стороны документ подписал первый заместитель председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Алирза Сулейманов. Реализация данного документа призвана повысить экономическую интеграцию региона и существенно увеличить объемы торговли.

Коридор — это торговый и транспортный маршрут, который начинается в афганских провинциях Фарьяб и Герат, доходит до порта Туркменбаши в Туркменистане, пересекает Каспийское море и направляется в Баку в Азербайджан и столицу Грузии Тбилиси, доходит до Поти и Батуми (порты на Черном море), и, наконец, через Турцию достигает Европы. Для работы этого коридора предусмотрены автомобильный, железнодорожный и морской транспорт.

Говоря об Азербайджане Шоаиб Ахмад Рахим отмечает, что наша страна является стратегическим игроком на Южном Кавказе, пытающимся выдержать баланс между Россией и Ираном.

«Азербайджан сохранил светский статус советской эпохи, сохраняя дистанцию ​​от Ирана с точки зрения политических и экономических отношений». Рахим указывает и на тесные военные, экономические и политические связи между Израилем и Азербайджаном.

«В августе 2016 года Азербайджан принял участие в трехстороннем саммите с Ираном и Россией для обсуждения региональных вопросов, в том числе транспортного коридора Север-Юг», пишет афганский эксперт. — Решение Азербайджана подписать соглашение «Ляпис Лазули» не только совпадает с его геополитической позицией, но и в значительной степени будет противодействовать аналогичным действиям США в регионе, соперничающих с Ираном, Китаем и Россией».

Что касается Грузии, то, как пишет Рахим, эта страна является транзитным маршрутом для азербайджанской нефти и газа. «Азербайджан, Грузия и Турция поддерживают тесные связи между собой», — подчеркивает эксперт. В качестве примера он приводит Южно-Кавказский трубопровод (газопровод), нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК).