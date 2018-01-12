Государственный бюджет Азербайджана за 2017 год исполнен на 98%, с доходами в 16,447 млрд. манатов и расходами в 17,588 млрд. манатов.

Как сообщили АПА в Минфине, дефицит госбюджета составил 1 млрд. 141,4 млн. манатов, что меньше максимальной планки на 33,6 млн. манатов. Дефицит был профинансирован за счёт продажи на внутреннем рынке государственных краткосрочных облигаций на 384,6 млн. манатов и остатка на едином казначейском счете на 650,3 млн. манатов.

По линии Минналогов в госбюджет поступило 6 млрд. 972 млн. манатов, Госкомтаможни — 2 млрд. 608,8 млн. манатов, Госнефтефонда — 6 млрд. 100 млн. манатов.

Доходы сводного бюджета Азербайджана за 2017 год составляют 23,951 млрд. манатов, расходы — 24,982 млрд. манатов. Дефицит сводного бюджета Азербайджана за 2017 год составил 1 млрд. 31 млн. манатов или 1,5% ВВП.