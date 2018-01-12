В тайшетской школе №1 сегодня по традиции почтили память выпускника школы 1968 года подполковника Советской Армии Олега Ларионова, погибшего в далеком Нагорном Карабахе.

Командированный из иркутского Тайшета в зону нагорно-карабахского конфликта, он погиб от рук армянских боевиков 9 января 1991 года в Азербайджане. На мероприятии, как обычно, собрались родные, сослуживцы, друзья, знакомые Олега Ларионова, и, конечно, школьники, которым рассказали о подвиге их земляка, — передает ИА «Тайшет24».

В музее тайшетской школы №1 есть отдельная экспозиция, посвященная Олегу Ларионову, а несколько лет назад в городе появился переулок его имени.

В апреле минувшего года вышла книга о тайшетском герое.