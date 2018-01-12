В Азербайджане в первом квартале 2018 года начнется внедрение механизма гарантирования ипотечных кредитов.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, распространенном в пятницу.

Как отмечается, этот механизм позволит малообеспеченным семьям приобретать жилье посредством ипотечных кредитов с более низким первоначальным взносом.

“В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного с Всемирным банком, был изучен международный опыт, вместе с экспертами банка подготовлен проект порядка выдачи гарантии, а также сформирована базовая модель по управлению рисками”, — говорится в сообщении, текст которого приводит «Тренд».

Согласно сообщению, внедрение нового механизма ускорит и упростит процесс выдачи кредитов, а также создаст почву для оптимального управления рисками.

ЗАО “Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд” создано 25 декабря 2017 года путем объединения Азербайджанского ипотечного фонда и Кредитно-гарантийного фонда.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит выдается гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке — до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту — четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется Фондом и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.