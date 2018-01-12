Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Эльмира Сулейманова сделала заявление в связи с 28-й годовщиной событий 20 января 1990 года.

Как сообщили азербайджанскому интернет-изданию 1news в пресс-службе омбудсмена, в нем говорится, что вторжение в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку, Сумгайыт и другие города Азербайджана советских войск, сопровождавшееся особой жестокостью в отношении беззащитного населения, — это преступление против человечности и гуманизма.

«В то же время это ужасное событие навсегда останется в памяти нашего народа как шаг на пути к независимости Азербайджана, как день героизма и величия азербайджанского народа», — отмечается в документе.

В заявлении говорится, что сотни безоружных людей, поднявшихся на борьбу за независимость и суверенитет Родины, были убиты, ранены или пропали без вести. Жилым и административным зданиям, транспортным средствам был нанесен большой ущерб.

В нарушение международных конвенций войска использовали запрещенные пули со смещенным центром тяжести, обстрел велся по машинам «Скорой помощи» и медицинскому персоналу, пытавшемуся оказать помощь раненым.

В заявлении Эльмиры Сулеймановой особо отмечен тот факт, что первым политико-правовую оценку событиям 20 января дал общенациональный лидер Гейдар Алиев. В своем заявлении, сделанном в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, Гейдар Алиев резко осудил агрессию против мирного населения, потребовал наказать виновных.

Продолжатель политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев высоко чтит память жертв трагедии 20 Января, членам семей шехидов 20 Января оказывается социальная помощь», — заявила Э.Сулейманова.

Омбудсмен в своем заявлении подчеркивает, что совершенное 20 января 1990 года заранее спланированное преступление против азербайджанского народа является грубым нарушением международных норм и прав человека, и выражает надежду, что виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.

Отметим, что заявление адресовано Генсеку ООН, Верховному комиссару по правам человека ООН, в Европейскую комиссию, Совет Европы, ОБСЕ, Институты международных и европейских омбудсменов, Ассоциацию омбудсменов Азии, Международное Бюро мира, Федерацию универсального мира, омбудсменам различных стран и т.д.