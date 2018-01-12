Насильника из Астаринского района задержали сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского района в результате расследования группового изнасилования, совершенного четыре дня назад в столице. Об этом Sputnik Азербайджан стало известно в правоохранительных органах.

Сообщается, что в полицию обратился 51-летний житель поселка Маштага (имя не раскрывается по этическим соображениям). Мужчина показал, что восьмого января неизвестные молодые люди завезли его дочь в неустановленное место и там неоднократно изнасиловали ее.

Вскоре правоохранители вышли на след насильников. Один из них задержан — это житель Астаринского района некий Зохраб. Выявлен также его подельник по имени Асиф, но последний пока не задержан. В настоящее время ведутся поиски второго преступника.

Отметим, что с начала месяца в Баку было зарегистрировано три изнасилования, два из которых раскрыты.