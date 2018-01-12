Американский президент Дональд Трамп заявил после критики своих слов о странах — «вонючих дырах», что использовал жёсткие выражения на встрече по проблеме мигрантов, но при этом добавил, что выдвинутые на встрече инициативы по приёму людей из бедных стран были ещё жёстче. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

— Слова, которые я применил на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию тысяч приехавших в США в детском возрасте незаконных мигрантов), были жёсткими, но это не язык, который я использовал. Но что действительно жёстко — это выдвинутое бредовое предложение, неудачный шаг по DACA, — заявил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал родину приезжающих в Америку мигрантов вонючей дырой. На это ему ответил президент Мексики, назвав самой грязной в мире дырой рот американского лидера. На Гаити потребовали объяснений от США. В ООН слова Трампа сочли расизмом.