Речь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на состоявшемся под председательством главы государства заседании Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2017-ом году и предстоящим задачам была воспринята личным составом Азербайджанской Армии с большим интересом и послужила повышению его патриотического духа. Об этом сообщает сайт МО АР.

В рамках занятий по общественно-политической подготовке, проводимых в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях, личному составу были доведены суждения, высказанные на этом заседании о достижениях Азербайджана за прошлый год, успешном развитии нашей страны, предстоящих задачах, в частности возложенных Верховным Главнокомандующим на Азербайджанскую Армию.

В ходе проведенных мероприятий было подчеркнуто, что речь главы государства, которая стала резким посланием противнику, сторонникам Армении, а также силам, выступающим против нашего государства, повысила боевой дух, решимость освободить оккупированные территории азербайджанского солдата, который готов в любое время выполнить приказ Верховного Главнокомандующего.