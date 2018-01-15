Они едят хвост бобра, боятся обидеть енота и платят за «обнимашки кролика». Но всем причудам канадцев находится логичное объяснение. Об этом пишет издание «Вокруг света».

■ Покупают в магазинах экстракт мочи койота. C его помощью борются с визитами белок, поедающих луковицы цветов на участках. А вот от бесцеремонных енотов избавляться своими силами запрещено. Специальные службы перевозят животных в безопасное место.

■ Так называют цветные карандаши («карандаши»). Канада — официально двуязычная страна. Устойчивое словосочетание получилось из смеси английского coloured pencils и французского crayons de couleur.

■ Ежедневно встречаются с путином: пути´н (искаженное англ. «пудинг») — распространенное квебекское блюдо.

■ Пьют чай с «хвостом бобра» (жареное тесто, посыпанное сахарной пудрой), а с рыбой едят обжаренную свиную шкуру.

■ Учат историю по паспорту. На свободных страницах — эстампы важных исторических событий.

■ Не говорят «индейцы» и «эскимосы». Корректны выражения «первая нация» и «инуиты».

■ Готовы платить за «обнимашки кролика» — так в провинции Саскачеван называют популярную толстовку с капюшоном.

■ Имеют единственный в мире населенный пункт, в названии которого есть два восклицательных знака: Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Сен-Луи-дю-Ха! Ха!).

■ Берегут голосовые связки. Учителя и воспитатели в некоторых детских садах закрепляют за ухом микрофон, словно звезды телевидения. Это позволяет педагогам не повышать голос во время занятий.

■ Пишут инструкцию по употреблению на всех продуктах, включая соль и сахар.

■ Считают символом страны несуществующее растение. Клена, имеющего листья с одиннадцатью зубцами, в природе нет.

■ Платят в магазинах до 15% больше, чем указано на ценнике: налог не включается в стоимость, его приходится высчитывать самостоятельно.