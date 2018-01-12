В своем недавнем интервью 72-летний Эрик Клэптон — живая легенда рок-музыки, был вынужден признаться, что слышит все хуже и хуже. Но музыкант старается не терять оптимизма. «Ведь я все еще могу работать и выступать с концертами! Единственное, что меня беспокоит в моем возрасте – как долго я смогу еще сохранять способность быть музыкантом. Дело в том, что я глохну. Да и мои руки работают уже не так, как раньше…» — признался Клэптон, переживший в свое время страшную трагедию — гибель своего 4-летнего сына Коннора (цитата по 7Дней).

«На самом деле, я очень рад, что люди все еще ходят на мои концерты. И мне хочется верить, что они делают это не только потому, что рассматривают меня, как некую диковинку. Хотя, кончено, отчасти все обстоит именно так, ведь я и сам не могу поверить, что я все еще могу выступать на сцене!» — заметил Клэптон. В этом году Эрику уже пришлось отменить ряд концертов из-за проблем со здоровьем. В марте — из-за того, что он заболел бронхитом, а в июне из-за болей в спине и проблем с периферическими нервами.

Между прочим, Клэптон — далеко не единственный музыкант, страдающий от потери надвигающейся глухоты. На серьезные проблемы со слухом жаловались не раз также Оззи Осборн, Стинг и Нил Янг.