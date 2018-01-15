Президент США Дональд Трамп придумал еще один способ стать ближе к народу. В честь годовщины инаугурации он приглашает американцев поужинать на вилле с его семьей, сообщает «МИР 24». Два счастливых билета разыгрываются в лотерею.

В США выпить чашку кофе можно практически с любой знаменитостью. Весь вопрос в цене.

На поток это дело поставил американский миллиардер Уоррен Баффетт. Завтрак с одним из богатейших людей планеты разыгрывают на аукционе ежегодно. В 2016 году он ушел с молотка за 3,4 миллиона долларов. Впрочем, свое состояние Баффетт сколотил не на этом. Все деньги от встреч он направляет на благотворительность.

Поговорить за жизнь можно и с политиками. Обед с четой Клинтон обойдется примерно в 300 тысяч долларов, а с Михаилом Горбачевым – в 250 тысяч. Во всяком случае столько в 2008 году заплатил актер Хью Грант.

Куда скромнее в своих запросах короли. 100 тысяч долларов, и ресторанное меню вместе с вами листает наследник британского престола принц Уильям с супругой Кейт. Правда, не тет-а-тет, а в рамках большого приема во дворце.

У звезд Голливуда ценник еще скромнее. Ужин с Хью Джекманом стоит 35,5 тысячи долларов. Дешевле «Росомахи» оказался «Железный человек». 26 тысяч долларов, и с вами обедает Роберт Дауни-младший.