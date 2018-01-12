«Учитывая все нововведения в связи с применение предметных куррикулумов, итоговое оценивание (аттестация) в 2016/2017 учебном году обучавшихся на уровне общего среднего образования было проведено на основе новой модели».

Как сообщает АПА, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде отметила это в «Введении» журнала «Абитуриент».

Председатель ГЭЦ сказала, что выпускные экзамены, как и в прошлом году, пройдут в 2 этапа: На первом этапе с целью проверки чтения, понимания и письма школьников будут использованы тесты открытого (ответ пишется письменно) и закрытого типа (выбор правильного ответа из представленных вариантов), сочинения (эссе), для проверки же математических знаний – открытый тип тестовых заданий. На втором этапе по каждому предмету будут использованы тестовые задания закрытого типа».