Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, участвующий в президентской гонке, на пленарном заседании в пятницу призвал всех своих коллег-депутатов сброситься по одному миллиону рублей на его избирательную кампанию.

«У нас с вами есть возможность проявить солидарность депутатского корпуса. Поскольку я единственный из депутатов участвую в президентских выборах, то, наверное, 450 депутатов могли бы по одному миллиону внести на мой избирательный счёт. Это и будет полный набор — 400 миллионов», — сказал Жириновский, слова которого приводит РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что некоторые парламентарии могут внести и большую сумму. «Я уверен, что кто-то может и 10 миллионов, кто-то — 10 рублей. Я бы хотел, чтобы это была солидарность», — отметил лидер ЛДПР.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей.