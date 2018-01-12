Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский устроил скандал с украинским политологом Вадимом Трюханом в эфире ток-шоу «60 минут», пообещав расстреливать «украинских подонков». Так он назвал всех, кто поддерживает политику Киева в Донбассе, сообщает «Ридус».

«Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Понял меня? Вы — подонки, вы — бандиты, подлецы и негодяи. Уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!» — заявил Жириновский.

Началась ссора с упреков в адрес Владимира Трюхана, что он живет в Москве, а не воюет в Донбассе, пусть и с полученным недавно американским оружием. Также Жириновский пригрозил уничтожать украинские войска целыми дивизиями. В ответ Трюхан объявил его выступление «цирком» и потребовал прекратить угрозы.

Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов пытались урезонить разбушевавшегося политика, но безуспешно. Трюхан попросил оппонента вернуться на свое место, чем еще больше разозлил лидера ЛДПР, который принялся стучать кулаком по столу.

«Пошел вон отсюда, негодяй. Выйди вон, скотина такая! Не будешь мне указывать, что делать, подлец! Украинский недоумок, недоносок! За 10 тысяч убитых кто ответит? Обычный фашист!» — добавил Владимир Вольфович.