Турция не приблизится к Евросоюзу, пока не отпустит на свободу журналистов, находящихся в тюрьмах страны.

Как передает РИА Новсти, об этом заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

«Я считаю, что отношения с Турцией очень важны для всего Евросоюза. Но напомню, я уже говорил это, что Турция гигантскими шагами отдаляется от своих прежних европейских амбиций. Посмотрим, какого прогресса Турция добьется в ближайшие месяцы. Но не будет никакого прогресса, пока в турецких тюрьмах будут оставаться журналисты», — сказал Юнкер журналистам на пресс-конференции в Болгарии. Пресс-конференция транслируется службами ЕК.