Президента США также раскритиковали бывшие руководители других стран. Трамп, сообщали американские газеты и каналы, назвал мигрантов из некоторых стран «приезжими из дыр»

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, если такие действительно были, являются «расистскими», передает Reuters. Президент США, по сообщениям источников четырех СМИ, назвал мигрантов «людьми, приезжающими из дыр».

«Мне не приходит на ум любое другое слово, кроме расизма. Нельзя называть отдельные страны и целые континенты «дырами», чьему не белокожему населению, следовательно, не рады (в США. — ред.)», — заявил Колвилл. Он подчеркнул, слова, приписываемые президенту США, являются «шокирующими и позорными» для человека, занимающего такой пост.

Трампа также раскритиковали в других странах. Бывший премьер Гаити Лоран Ламот написал в Twitter, что президент США «пробил новое дно». По его словам, слова Трампа демонстрируют «невиданное в новейшей истории США отсутствие уважения» со стороны президента.

Висенте Фокс Кесада, занимавший пост президента Мексики в 2000-2006 годах, обратился к Трампу и сказал, что «самой отвратной дырой в мире является твой рот».

Политик из Кении Бонифас Мванги написал в Twitter, что «не поддается логике то, что Америка выбрала себе президентом нарциса, расиста и сторонника идеи превосходства белой расы».

Об этом информирует РБК.