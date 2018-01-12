Центробанк Азербайджана соблазнился на растущую стоимость нефти и ужесточил контроль над национальной валютой, другие страны – его бывшие соседи по стране Советов – придерживаются такой же стратегии, считают ведущие мировые аналитики.

Прикаспийское государство, пережившее две девальвации в течение 2015 года и перешедшее к плавающему валютному курсу в условиях обвала цен на нефть, с марта поддерживает курс маната в паре с долларом в районе 1.7, при этом в 2017 году национальный Фонд благосостояния выставил на аукционах $3.6 млрд, пишет Forexpf.

«Судя по всему, ЦБ Азербайджана снова активно взялся регулировать обменный курс», — считает Лукас дос Сантос, аналитик BMI Research, подразделения Fitch Ratings. — Это лишь откладывает в долгий ящик необходимые экономике структурные реформы».

В соседнем Казахстане наблюдается схожая тенденция – здесь национальный Центробанк тоже вернулся на валютный рынок, продав с июня $620.5 млн. Еще один ведущий производитель энергоресурсов, Туркменистан, также уже три года – с момента проведенной тогда девальвации — поддерживает стабильный курс своей валюты в паре с долларом.

Такие перемены, по сути дела, являются возвратом к старому курсу — после восстановления цен на нефть и природный газ, которые формируют 90% экспорта Азербайджана и 70% его бюджетных поступлений. При этом ужесточение политики государства ощутимо контрастирует с политикой, реализуемой многими другими развивающимися государствами, стремящимися к повышению гибкости обменного курса национальных валют. Так, член ОПЕК Ангола в этом месяце отказалась от привязки своей валюты к доллару. Россия, которая три года назад первая среди ведущих нефтепроизводителей постсоветского пространства отпустила курс рубля, сейчас обещает воздерживаться от интервенций, если только под угрозой не окажется финансовая стабильность государства.

Азербайджану удалось восстановить спокойствие, что позволило ему возродить доверие к манату. За первые 10 месяцев 2017 года доля вкладов в национальной валюте выросла на 10%, сформировав почти треть общего размера депозитов.

Тем временем МВФ уже предупредил Азербайджан об опасности отхода от гибкого валютного курса. Согласно стратегической программе экономических реформ, разработанной McKinsey & Co., Азербайджан уже к концу прошлого года должен был отпустить манат в свободное плавание.

Центробанк не заявляет напрямую о своих дальнейших намерениях в сфере валютной политики и не поясняет, вернулся ли он к прежней привязке маната к доллару. Вместо этого регулятор объясняет события прошлого года влиянием ряда факторов, а также отмечает, что сильная национальная валюта помогла снизить показатели инфляционных ожиданий и долларизации экономики. Как сообщили в ЦБ, «профицит платежного баланса обусловил баланс на валютном рынке в прошлом году. На рынке сохранялась стабильность, поскольку уровни спроса и предложения на валютных аукционах совпадали в годовом выражении».

Для контроля за манатом Азербайджан использует такие средства, как продажи долларов из Фонда благосостояния (на сумму $3.6 млрд) и проводимые Центробанком аукционы, помогающие поглощать ликвидность в нацвалюте засчет размещения наличности участников аукциона на краткосрочных счетах. Кроме того, для ослабления давления на манат власти решили в прошлом году помочь объявившему дефолт Международному банку Азербайджана частично расплатиться с долгами, накопленными в иностранной валюте.

Также в 2017 году в целях «обеспечения макроэкономической стабильности» и поддержки своей валюты, власти перевели из Фонда благосостояния на баланс Центробанка активов на сумму 7.5 млрд манатов ($4.4 млрд).

Колебания курса маната, который в 2015 году – после почти 10-летнего роста — пережил самое масштабное в мире падение против доллара, с августа не превышают диапазона +/-0.2% м/м. С конца марта по конец декабря валюта подорожала всего на 0.3% и в итоге закончила год с повышением на 6%. Зависимость государства от нефти и неудачные попытки диверсификации экономики вынудили Азербайджан последовать примеру стран Персидского залива, большинство из которых на протяжении десятилетий поддерживает привязку своих валют к доллару США.

Как комментирует Forexpf Владимир Осаковский, экономист Bank of America Corp., Азербайджан «еще не отказался полностью от идеи фиксированного валютного курса, поскольку стабильная валюта все еще является панацеей для национального банковского сектора и других секторов экономики. Валютный рынок страны не отличается глубиной, и тон на нем по-прежнему задают потоки, генерируемые Фондом благосостояния. С одним таким продавцом рынок гораздо легче поддается контролю».

Об этом информирует haqqin.az.