В Украине все большую скандальную известность приобретает проживающая во Львове азербайджанка, которая грубо нарушает ПДД.

Как сообщает Газета.ру, речь идет о жительнице Львова Эльнаре Абиевой – за последние годы ее неоднократно останавливали полицейские за грубые нарушения ПДД и вождение без прав. Однако сейчас 26-летняя автомобилистка с эффектной внешностью зашла еще дальше.

Так, согласно официальному сообщению пресс-службы львовской полиции, женщину, которая управляла малолитражкой Peugeot, на улице Генерала Чупринки остановили полицейские – она выехала на трамвайные пути встречного направления. Полицейские потребовали у задержанной предъявить документы, однако Абиева отказалась. При общении с нарушительницей инспекторы заметили у нее явные признаки наркотического опьянения (какие именно — в сообщении не уточняется). Неожиданно дама нажала на педаль газа и наехала на одного из инспекторов, которого от удара отбросило в сторону.

Следом лихачка сбила и второго патрульного, который, однако, крепко вцепился в капот. Но это обстоятельство не остановило Абиеву – она только прибавила скорость и проехала с полицейским на капоте несколько улиц. Эта полукилометровая поездка, достойная фильмов из серии «Форсаж», попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В итоге стритрейсерше все-таки удалось сбросить полицейского с капота – на высокой скорости он отлетел на дорогу, а сама Абиева уехала с места происшествия.

За то время, что продолжалась погоня, полицейские уже узнали, на кого был зарегистрирован автомобиль и приехали на улицу Княгини Ольги, где во дворе и обнаружили черный Peugeot. На автомобиле обнаружились характерные повреждения капота и левого зеркала заднего вида, за которые и держался полицейский. Опрошенные очевидцы рассказали, что из автомобиля выбежала женщина и забежала в подъезд. На месте вызвали следственно-оперативная группа, автомобиль Peugeot эвакуировали на штрафстоянку.

Известно, что пострадавшего патрульного забрала «скорая». У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки. Львовский патрульный Роман Пилипенко опубликовал в соцсетях видео инцидента и подтвердил, что имя героини — Эльнара Абиева.

Однако, что произошло с самой нарушительницей пока остается непонятным – судя по ее активности в соцсетях, девушка находится на свободе. Она продолжает размещать свои фотографии вместе с маленькой дочерью в соцсети «Вконтакте», а также в закрытом для публики инстаграме. Свой инцидент с полицейскими на следующий она прокомментировала весьма характерным образом: «Не считая некоторого «мусора», праздники прошли на ура. Радуйтесь жизни и не будьте мусором», — написала Абиева, которая, судя по фотографиям, проводила каникулы в столице своей исторической родины — Баку.

Позже девушка оставила в инстаграме запись, которой понадеялась прекратить поток обрушившихся на нее вопросов относительно ее поведения. В социальных сетях девушка фигурирует под никнеймом elnara_star.

«Ну наверное настало время прокоментировать ситуацию: самое главное Мне ПоХ На Вас и Ваше Мнение, ето Вы интересуетесь мной, а не я, жалко мне «мусоров» нет, мне жалко только детей которые болеют, которые живут где война, мне жалко пожилых людей, мам чьи дети не вернулись, и реально людей которые невиновны, но находятся в неволе, на всех остальных Мне ПОХ.Й…Ну а все кто меня ненавидит, делает зло скажу Вам просто Всевышний Нам Всем Судья!!!Шлю Вам Salam, и поцелуев море…Я Звезда и в сердце океан любви, ненависти и злу нет места, я раб Всевышнего, боюсь только Его», — написала девушка (орфография автора сохранена).

Примечательно, что местный активист Мартин Брест в своем фейсбуке сообщил, что девушка якобы находится в бегах, а также, что ее вносят в базу Интерпола.

«По-хорошему должна поехать эта суперстар «губки-уточкой» по ст. 345 ч.2 (нападение на сотрудника). Она в бегах. Непонятно, зачем — в Украине еще может и можно «на местах» кое-где «парешать», например, в глубоких селах, а в Европе ее заносят (прям вот сейчас готовятся доки и электронные сопроводиловки) в базу Интерпола. Патрульным — крепкого здоровья», — написал Брест (орфография автора сохранена).

Согласно сообщению львовской полиции, по ч. 2 ст. 345 («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей») УК Украины Абиевой грозит до пяти лет ограничения свободы или колония на тот же срок.

Друзья автомобилистки в инстаграме осудили ее поведение, в частности общественность возмутило, что у автомобилистки есть маленькая дочь, которой мать показывает подобный пример.



