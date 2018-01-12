Руководство зоопарка города Борас на западе Швеции признало, что в в зоологическому саду за последние пять лет были планово умерщвлены девять здоровых «лишних» львят, которых было слишком дорого содержать и которых не было возможности куда-нибудь пристроить.

По словам директора зоопарка Бо Кьельсона, из-за того, что группа львов становилась слишком большой, в ней начинала нарастать агрессия. Так что у админстрации просто не было иного выхода, кроме как распорядиться ликвидировать «избыточных» животных.

Так, одними из последних жертв такой политики стали львята, родившиеся в 2016 году и названные в честь персонажей из книг о Гарри Поттере. Поттера и Уизли было решено усыпить, в то время, как Грейнджер и Долорес удалось переправить в один из британских зоопарков. С 2012 года были также убиты еще семеро львят — Симба, Нала, Рафики, Сараби, Киара, Кова и Банзай. «Мы долго пытались продать или перевезти из в другие зоопарки, но, к сожалению, ни один не мог их принять», — рассказал директор. Как сообщает Euronews, из 13 львят, родившихся в зоопарке с 2012 года двое выжили, двое умерли от естественных причин, а остальные были убиты.

На данный момент в группе львов зоопарка Бораса, который был основан в 1962 году, достигнут баланс. Но Кьельсон не исключает, что в недалеком будущем его снова придется «подправить». «Это вовсе не секрет и мы не собираемся скрывать, что работаем по такой схеме», — заявил он. Специалисты утверждают, что убийства зверей — это «часть управления зоопарком».

Хотя руководство называет такие меры вполне естественными, однако шведская общественность шокирована таким подходом.

Несколько лет назад волну критику вызвало также убийство в зоопарке Копенгагена жирафа Мариуса, которого затем расчленили на глазах у детей в «образовательных целях».