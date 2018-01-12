Все произошло во время репетиции военного парада ко Дню армии.

9 января в Нью-Дели трое индийских военнослужащих серьезно травмировались в результате обрыва крепления троса, по которому они десантировались.

Видеозапись чрезвычайного происшествия доступен на YouTube, сообщает интернет-издание Хроника.инфо.

Все произошло во время репетиции военного парада ко Дню армии, который в Индии празднуется 15 января.

«С таким оборудованием нам не нужен враг, чтобы убивать наших солдат», — прокомментировал ситуацию представитель военного ведомства Индии.