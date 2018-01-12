Турция построила на севере сирийской провинции Идлиб палаточный городок на 200 семей, где размещены беженцы из провинции Хама, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что лагерь в районе селения Кефер Лусин создан по линии Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH). По словам представителя İHH в Сирии Селима Тосуна, поток беженцев из восточных районов Хамы не иссякает. Для их нужд созданы передвижные медпункты, построена школа, доставляется питьевая вода.

Тосун сообщил, что İHH установит еще один палаточный городок в другом районе провинции Идлиб.