«Обладателям иностранных ученых степеней, ученых званий, признаваемых за рубежом, предоставляются те же академические и профессиональные права, что и обладателям соответствующих ученых степеней и ученых званий, полученных в этом государстве.»

Об этом Echo.az заявил доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

«К сожалению, в Азербайджане не ведется учета азербайджанцев, получивших признание в иностранных государствах. Пожалуй, для страны, которая сравнительно недавно обрела свою независимость, этот фактор является показателем высокого престижа,» — отметил он.

По его словам, ряд последних трудов известного не только в Азербайджане, но и далеко за рубежом, ученого-юриста, доктора юридических наук, профессора Ильхама Рагимова приобретены и включены в единый стандартизированный каталог Института зарубежного и международного уголовного права им. Макса-Планка (Федеративной Республики Германии).

«Данное учреждение является ведущим научно-исследовательским центром не только в Европейском союзе, но и во всем мире. Я сам уже третий год являюсь стипендиатом этого института и работаю по специальной программе в библиотеке этого учреждения, финансируемого правительством ФРГ,» — сказал Салимов.

«Многие проблемы, связанные с уголовной политикой Европейского союза в области назначения наказания, профилактики преступности, координации исследований с ведущими мировыми исследовательскими центрами решаются в этом институте. В частности, толкование коллизий международно-правовых норм, конвенций, связанных с международным уголовным правом, криминологическими проблемами, профилактикой и разработкой мер по борьбе с преступностью, как в рамках Европейского союза, так и на мировом уровне разрабатываются этим институтом. Достаточно известные работы нашего соотечественника, профессора И.Рагимова «Философия преступления и наказания»; «О нравственности наказания»; «О моральности наказания» и другие включены в единый стандартизированный каталог института»», — сказал он.

По словам Салимова, это огромная и сложная работа, так как она связана с исследованиями на междисциплинарном уровне и основана на истории, философии, уголовном праве, криминологии, международном праве, теологии, психологии, психиатрии, социологии и т.д. А ведь изложить междисциплинарную проблематику невозможно без знания каждого предмета.

«Примечательность еще заключается в том, что отмеченные труды были изданы не только на азербайджанском, но и на русском языках, соответственно, широко известны многим исследователям постсоветского пространства, ученым, как мы именовали раньше из социалистических стран, работающих на русском языке. Сам факт издания книг в Германии, Англии и других государствах ЕС на английском и немецком языках требует со стороны азербайджанского ученного большой ответственности. Но в то же время это почет для всей нации», — говорит он.

По его словам, отмеченные исследования регулярно изучают немецкие специалисты. Ознакомившись с новыми трудами, они делают определенные суждения в своих публикациях.

«Среди них и философ Юрген Хабермас. Я, будучи в этом институте, был рад услышать положительные отзывы о своем соотечественнике, профессоре И. Рагимове от известных в Европе ученых: Э.Чиклаури-Ламмич, Ханс-Йорг Альбрехта, Ульрих Зибер и многие другие. Наши связи плодотворны, и надеюсь, что в новом, 2018 году они будут продолжены», — пояснил он.

Салимов сказал, что данный институт — не самостоятельная единица. Она входит в общество Макса Планка (успешная исследовательская организация в Германии).

«С момента своего создания в 1948 году из его рядов вышло не менее 18 лауреатов Нобелевской премии, поставив институт наравне с лучшими и самыми престижными исследовательскими институтами во всем мире. Более 15 000 публикаций ежегодно во всемирно известных научных журналах являются доказательством выдающейся исследовательской работы,» — сказал Салимов.

«Я недаром так подробно остановился на этих фактах. В Азербайджане много талантливой молодежи. В республике созданы все условия для их процветания и профессионального роста. Но здесь значительную роль играют образование и наука. Имидж Азербайджана представлен на очень высоком уровне за рубежом. Главное, чтобы наша молодежь воспользовалась этим и смело внедрялась своим талантом в Европу», — подытожил он.