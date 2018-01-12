Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в пятницу телефонные переговоры.

Как передает ТАСС, об этом сообщил группе журналистов источник в МИД Турции.

Детали их разговора не уточняются. Источник отметил, что «переговоры были проведены по инициативе российской стороны».

Накануне телефонный разговор также провели президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Темой их переговоров стали последние события в Сирии, в том числе атака дронов на российскую военную базу.