С пятницы, 12 января, в связи с ремонтными работами закрывается для движения улица Тябриз, расположенная в Наримановском и Насиминском районах Баку.

Как сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, улица будет закрыта на всем протяжении, на участке от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до района станции метро «Нариман Нариманов».

Водителям рекомендуется учитывать это при движении. В качестве альтернативы им предлагается воспользоваться объездными дорогами.