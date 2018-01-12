Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик переизбран на должность еще на один год. Как сообщили в секретариате ОБСЕ, решение было принято на заседании Постоянного Совета ОБСЕ.

Как передает Репорт, Анджей Каспшик назначается личным представителем в 21-й раз, находясь на этой должности с 1997 года.

Согласно мандату, Каспшик представляет действующего председателя ОБСЕ в вопросах, относящихся к нагорно-карабахскому конфликту. Он содействует усилиям председателя по достижению долгосрочного мирного разрешения конфликта.

Каспшик участвует в мониторинговых миссиях ОБСЕ, которые регулярно проводятся в зоне конфликта, а также неизменно присутствует на всех встречах сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе и на встречах сопредседателей с официальными лицами Азербайджана и Армении.

Также на пост специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе еще на год переизбран Гюнтер Бахлер.