Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз в страну осётровых рыб.

Омбудсмен в своем заявлении подчеркивает, что совершенное 20 января 1990 года заранее спланированное преступление против азербайджанского народа является грубым нарушением международных норм и прав человека, и выражает надежду, что виновные в трагедии понесут заслуженное наказание