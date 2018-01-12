В Баку в 2018 году вместо наземных пешеходных переходов («зебр»), которые провоцируют пробки, построят надземные переходы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в Баку на предварительном этапе определены 100 мест, где необходимо построить переходы из легких металлических конструкций.

«Переходы планируется построить в 2018 году в следующих местах:

— на проспекте Гейдара Алиева у Багировского моста (напротив 23-го отделения Управления полиции Наримановского района Баку);

— на Новом Сальянском шоссе, 22 (у «Дома журналистов»);

— на Московском проспекте, возле пересечения с улицей 20 Января (у «Шамахинки»);

— на улице Юсифа Сафарова – у зданий ПО «Азеригаз» и Главного управления полиции Баку;

— на трассе Мардакян – Загульба (возле «Хрустального завода»);

— на трассе Гала – Пираллахи и т.д.», — отметил А.Наджафли.