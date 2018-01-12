В руководстве Федерации борьбы Азербайджана произошло кадровое изменение.

Согласно сообщению пресс-службы Федерации, соответствующим приказом президента структуры Фазиля Мамедова (экс-министра налогов — ред.) временно и.о. первого вице-президента Федерации Сахиб Нураддин оглу Алекперов освобожден от занимаемой должности.

Указанная должность поручена Фирдовси Гаминалы оглу Умудову.

Ф.Умудов является главным тренером сборной по вольной борьбе, мастером спорта международного класса, заслуженным тренером. За заслуги в развитии данного вида спорта в 2009, 2012 и 2015 гг. был избран лучшим тренером Азербайджана, а в 2012 году — мира. Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева удостоен ордена «Шохрат», медали «Терегги» и «Почетного диплома президента Азербайджанской Республики».