Бизнесмен купил две теплоэлектростанции в Пермском крае и Удмуртии для создания дата-центра майнинга криптовалют. Об этом в пятницу, 12 января, пишет «Коммерсантъ».

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната», — сказал инвестор проекта Алексей Колесник. Вариант с криптовалютой также рассматривается, но после принятия законодательной базы, добавил он.

С 1 июля 2018 года антитеррористический «пакет Яровой» обяжет интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. «При этом центры обработки данных (ЦОД) являются крупными потребителями электроэнергии, а ее стоимость в затратах ЦОД достигает 50 процентов (это выше, чем в алюминиевой промышленности)», — пишет издание.

Эффективность этих двух электростанций очень низкая, отмечают эксперты. Но требования законодательства и низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в России, считают они.

Российский Минфин только начинает разрабатывать меры по регулированию рынка криптовалют и в феврале намерен внести соответствующий законопроект в Госдуму. Центробанк не поддерживает инициативу финансового ведомства по разрешению торговли цифровыми деньгами на биржах. Президент России Владимир Путин поддерживает консерватизм ЦБ в отношении регулирования криптовалют. Они ничем не обеспечены и не могут быть инструментом накопления, считает глава государства.