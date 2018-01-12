Власти Турции уволили более 260 сотрудников ряда министерств и ведомств и Вооруженных сил, подозреваемых в причастности к терроризму и подрывной деятельности.

Как передает ТАСС, об этом говорится в правительственном указе, опубликованном в пятницу в официальном вестнике Resmi Gazete.

Указ имеет силу закона, поскольку выпущен в условиях действия режима чрезвычайного положения в республике, и дополнительные формальности для увольнения служащих не понадобятся: они должны освободить рабочие места в течение 15 суток. В указе отмечается, что эти лица считаются «оказывающими помощь, имеющими членство или связи с террористическими организациями или структурами, которые признаны Советом национальной безопасности действующими против государства». Среди прочих уволены сотрудники государственного телевидения ТРТ, минфина, минобразования, минздрава, государственной почтовой службы, Совета по высшему образованию, а также около 50 военнослужащих.

Правительство также закрыло региональные телеканал и радиостанцию, которые, по мнению властей, действуют в пользу террористов и против конституционного строя в стране. Помимо этого, указ реабилитировал 1,8 тысячи человек, уволенных из различных госведомств ранее в рамках расследования деятельности организации ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Им дано 10 суток, чтобы обратиться в кадровые департаменты ведомств, где им подберут подходящие должности.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО. С конца июля прошлого года начались меры по противодействию заговорщикам и масштабная чистка госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор; к настоящему времени более 100 тысяч госслужащих в различных структурах по всей стране оказались уволенными или отстраненными.