В ходе следствия, проведенного по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Чудо Печка» и «ЧП Агро» Чингиза Джалилова в качестве свидетелей были допрошены брат обвиняемого Парвиз Джалилов и сыновья — Анар, Теймур и Асим Джалиловы.

Как сообщает Report, в своем показании следствию Анар Джалилов сказал, что нигде не работает.

Он отметил, что ООО «Чудо Печка» занималась в основном производством и продажей мучных изделий: «В 2012 году отец сказал мне, что в связи с деятельностью «Чудо Печки» хочет взять на мое имя кредит в Bank Standard на 4 млн 225 тысяч манатов. Я согласился, и после этого отправился в головной офис банка рядом с ЦУМ».

А.Джалилов отметил, что подписал представленные ему в банке документы: «Но я не знал, что написано в этих документах. Если я не ошибаюсь, это были документы по оформлению кредита на мое имя. Но я не брал средств по кредиту».

Второй сын Ч.Джалилова Теймур Джалилов в ходе допроса выступил в том же контексте, что его брат Анар Джалилов.

Напомним, что Анар Джалилов, бывший супруг заслуженной артистки Ройи Айхан.