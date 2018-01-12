Теперь мишенью оказалась Грузия

Несколько дней назад в Москве в объектив фото-и телекамер попал один из частных зоопарков, расположенный в подмосковном дачном поселке. Здесь пантера разорвала служителя. Хозяин утверждает, что погибший, в общем-то, погиб в результате своей неосторожности — ему не следовало входить в клетку, и подчеркивает, что его зоопарк соответствует всем предусмотренным законом требованиям. А соседи по поселку обеспокоены: им совсем не нравится соседство с опасными хищниками, для которых человек — это, по выражению потомственного дрессировщика Эдгарда Запашного, вполне законная добыча. То есть еда. Конечно, право на частную жизнь никто не отменял, но вот и права на безопасность не отменял тоже. В новейшей истории Баку есть своя похожая история — трагедия семьи Берберовых, которые вознамерились ни много ни мало держать льва в обычной городской квартире. Когда 24 ноября 1980 года хищник набросился на домочадцев, нанес тяжелые увечья своей хозяйке и убил ее 14-летнего сына-подростка, что поставило кровавую точку в истории «первого в СССР домашнего льва», многие журналисты вспомнили: еще в те дни, когда официальные СМИ в СССР источали восторги по поводу «смелого эксперимента по приручению льва», были те, кто предупреждал, что «эксперимент» этот слишком опасен. И самое главное, ставит под угрозу жизнь и здоровье не только членов семьи Берберовых, которые сами сделали свой выбор, но и их случайных соседей, согласия которых на участие в «эксперименте» никто не спрашивал.

А специалисты тем временем предупреждают: домашний зоопарк — это еще не самое опасное в современном мире соседство. Куда хуже, если в прямом смысле слова за соседней дверью обоснуются террористы. И начнут изготавливать в обычной квартире «адские машины», яд рицин, как это было в Лондоне, или еще что-нибудь в том же роде. Есть, конечно, шанс, что бдительных соседей привлечет запах химикатов, они сообщат в полицию, и явку «накроют». Но вот как быть, если рядом — «явка террористов» величиной с целую страну?

Армения — «осиное гнездо» террористов

Вот и Армения в очередной раз подтвердила свой имидж «осиного гнезда» террористов. Причем на сей раз мишенью оказалась Грузия. Глава Международной ассоциации против необоснованных армянских претензий (ASİMDER) Гексель Гюльбей предупредил на днях: на авансцену возвращается АСАЛА, одна из самых опасных армянских террористических группировок. Ее члены вновь вернулись к активной деятельности в армянонаселенном регионе Грузии Джавахке и создали здесь свое крыло «Вирк-еркир». «Это крыло создано для реализации пророссийской политики в регионе, и оно использует армян, проживающих в Армении и в других странах мира. После ухода российских военных из базы в Ахалкалаки, все оружие было передано членам АСАЛА», — заявил Гексель Гюльбей, добавив, что под угрозой находятся азербайджанцы, проживающие в Грузии.

Нетрудно предвидеть: сейчас найдется немало тех, кто постарается поставить это заявление под сомнение: вот если бы о присутствии боевиков АСАЛА в Грузии заговорили бы в ЦРУ, или Ми-5…Честно говоря, здесь так и хочется не без ехидства продолжить логический ряд и сказать, что для пущей убедительности было бы неплохо, если бы соответствующий релиз о начале «спецоперации» в Грузии разослало бы СНБ Армении.

Но если серьезно, то уже ни для кого не секрет, что в Армении обосновались многие профессиональные террористы АСАЛА. У кого-то, как у Алека Енигомшяна или Жирайра Сефиляна, отношения с властями Армении не сложились, но немало и тех, кто у команды Сержа Саргсяна вполне в фаворе. На слуху, понятное дело, прежде всего те, кто уже отсидел срок в европейских тюрьмах, как правило, за атаки на турецкие дипломатические представительства и убийства дипломатов, и был прекрасно известен и спецслужбам, и журналистам. Но этими известными персонами список не ограничивается. Тем более в Азербайджане вряд ли кому-то имеет смысл напоминать, что Армения проводит политику государственного терроризма. Пик ее пришелся на первую половину девяностых, когда спецслужбы Армении организовали целую серию терактов против Азербайджана, включая взрывы в метро и в пассажирских поездах. Потом, во многом благодаря профессионализму азербайджанских спецслужб, террористическая активность против нашей страны пошла на убыль. Но вряд ли потому, что в Армении решили отказаться от подобной политики. Доказательств сколько угодно, от продолжающегося в стране культа террора, когда именем Монте Мелконяна называют улицы и даже военный лицей, и до попыток забрасывать в Азербайджан групп диверсантов.

Террористы вместо «Искандеров»

Понятно и другое. У Армении нефтегазовые и инфраструктурные проекты Азербайджана уже давно вызывают ненависть на грани белого каления. Не то чтобы в Ереване были не в курсе, что у Азербайджана есть нефть и газ. просто были не готовы к тому, что в Баку смогут реализовать свою нефтегазовую стратегию, подпишут и реализуют «Контракт века» на разработку блока «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», приступят к реализации «Южного газового коридора»…Нефтедоллары, вопреки планам Еревана, не осели на чьих-то счетах, а были реинвестированы, в том числе в армию и военную промышленность, и результаты этого «реинвестирования» ереванские стратеги имели сомнительное удовольствие испытать на собственной шкуре в апреле 2016 года. И уж тем более Ереван был не готов к тому, что в Баку смогут построить и ввести в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это не просто ознаменовало собой появление нового трансконтинентального «транспортного хаба», идущего в обход Армении — в Ереване еще и лишились шансов на восстановление старых железнодорожных путей, проходивших по ее территории.

Другой вопрос, какими методами в Ереване пытаются этим невыгодным для себя процессам помешать. До апрельских боев 2016 года местные горячие головы регулярно грозили Азербайджану новыми территориальными захватами вообще и наступлением «доблестных зинворов» до Евлаха и Мингечаура, то есть до разрыва железных дорог и трубопроводов. После апрельских боев эти планы пришлось отложить. Но зато в Армении принялись по поводу и без повода грозить нанести удар по нефтяной инфраструктуре Азербайджана при помощи «Искандеров». Но, судя по всему, ожидаемых результатов не получилось и здесь. Во-первых, как выяснилось, у Азербайджана есть системы, способные перехватить ракеты ОТРК «Искандер». А во-вторых, есть чем ударить в ответ, и тут уже последствия для Армении будут действительно катастрофическими. Не говоря о том, что России тоже было как-то не с руки принимать на себя ответственность за такой шаг Армении — в полный контроль Еревана над «Искандерами», которые даже на параде вели «срочники» с российской базы, не верят даже по приказу.

И что же, в Армении отказались от попыток ударить по азербайджанской инфраструктуре? Или… «пошли другим путем», снова вспомнив о терроре?

«Рельсовая война» в переводе на армянский

А теперь вспомним: в начале декабря СМИ сообщили о криминальном происшествии в городке Ниноцминда в грузинской Джавахетии. Здесь были арестованы три человека, имена которых не раскрываются — по обвинению в краже рельсов на участке Марабда-Карцахи железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Работала далеко не святая троица в компании «Демириол сервиз». Именно этой компании принадлежат железнодорожные рельсы на участке Марабда-Карцахи. Уголовное дело возбуждено по статье «кража группой лиц по предварительному сговору», что карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. В Грузии к этому происшествию отнеслись как к сугубо криминальному. Только вот…стоит ли полностью исключать, что кража рельсов была этакой «проверкой реагирования», своеобразным «стресс-тестом» для системы безопасности на железной дороге? И что завтра Армения не развяжет здесь полномасштабную «рельсовую войну», но уже «от имени» местных вооруженных группировок, за которые власти Армении ответственности как бы не несут? Это, конечно, маскировка, шитая белыми нитками, но Еревану сходило — и сходит! — с рук многое.

Наконец, по территории Грузии проходит не только железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, но и трубопроводы, столь ненавистные Еревану. Развязать против них террористическую войну АСАЛА устами сидевшего тогда во французской тюрьме Варужана Карапетяна обещала еще в первую половину девяностых. Теперь Карапетян перебрался на жительство в Армению, а планы, по всей видимости, вновь извлечены из архива. А Грузия вполне могла показаться ереванским стратегам куда более «уязвимой» и удобной для террора точкой, чем Азербайджан и Турция. Особенно теперь, когда в Армении явно воодушевлены перспективами открытия «коридоров» по территории Грузии в Россию.

«Коридорные надежды» и террористическая реальность

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. Сообщение о появлении в Грузии террористов АСАЛА появилось на весьма показательном фоне. У Тбилиси и Баку — огромная и многокомпонентная программа сотрудничества. Она включает в себя и экономические, и политические, и военные аспекты. В то же время в Грузии стремятся сохранить добрососедские отношения и с Арменией. Более того, в Ереване оказались не на шутку воодушевлены, когда власти Грузии объявили о достижении договоренностей со швейцарской стороной об оформлении и сопровождении грузов, следующих из Грузии в Россию по территории оккупированных грузинских регионов. Дошло до того, что Серж Саргсян спешно устремился в Тбилиси. Правда, «ключей» от альтернативной КПП «Верхний Ларс» дороге он обратно в Ереван не привез. Что неудивительно. Как напомнили эксперты, для того, чтобы вожделенные «коридоры» заработали, как минимум необходимо, чтобы такие же соглашения подписала и Россия, которая настаивает, чтобы в них в качестве «независимых государств» фигурировали оккупационные режимы Цхинвали и Сухуми, что уже не устраивает Грузию. Более того, в Тбилиси президенту Армении пришлось объясняться, почему его страна голосует в ООН против территориальной целостности Грузии. Вспомнили журналисты и провокации в той же Джавахетии, и попытки арменизации грузинских церквей, и многое другое. Не говоря уже о том, что в Тбилиси предостаточно здравомыслящих политиков, которые отдают себе отчет, как важны для страны добрые отношения с Азербайджаном и Турцией. Но, похоже, сказанные в ходе визита слова о дружбе и добрососедстве вызвали в Армении не совсем адекватную реакцию. Здесь просто не научились отличать миролюбие от страха. И, по всей видимости, решили «подтолкнуть ситуацию» при помощи террористических рычагов, ударив по азербайджано-турецкой инфраструктуре на территории Грузии.

Наконец, есть еще одна сторона вопроса. Армения, как известно, «форпост России». И ключевые решения от ее имени уже давно принимаются в Москве. Той самой Москве, где как минимум не в восторге от того, что экспортные нефте- и газопроводы из Азербайджана идут в обход территории РФ, и «голубое топливо» из нашей страны уже ломает на европейском рынке монополию «Газпрома». Тем более Кремлю не понравилось — и это еще мягко сказано! — появление на «железнодорожной» карте мира магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Растерянно-раздраженные комментарии российских СМИ дают здесь изрядную пищу для размышлений. Попытаться «разрубить» всю эту невыгодную инфраструктуру руками Армении — план, конечно, заманчивый.

Все это, конечно, не доказательство для суда, но заявление Гекселя Гюльбея ложится в общую картину, как последний «пазл» в рисунок.

Но…понимают ли и в Ереване, и в Москве степень риска? Спецслужбы Грузии, как и Азербайджана, тоже не зря едят свой хлеб. И шансы, что в случае начала террористической войны в Джавахетии здесь не сделают выводов в отношении Армении, по совести говоря, равны нулю. По логике вещей, одно только это должно бы заставить Ереван проявлять на грузинском треке утроенную осторожность. В Армении не могут не понимать, что сорвать инфраструктурные проекты Баку, Тбилиси и Анкары удастся вряд ли, а вот транзит для Армении по территории Грузии окажется закрыт. Со всеми прогнозируемыми катастрофическими для Еревана последствиями. Не говоря уже о том, что в этом случае Еревану, и не только Еревану, будет куда труднее, чем в начале девяностых, «отвертеться» от обвинений в политике государственного террора, особенно с учетом важности азербайджанских инфраструктурных проектов не только для Азербайджана. И с учетом санкций, наложенных на РФ, статуса «мирового изгоя» и имиджевых потерь игнорировать эти соображения не стоит не только Еревану, но и Москве.

Нурани, специально для Minval.az