От полученных травм в больнице скончался мужчина, бросившийся сегодня утром под поезд на станции метро «Гара Гараев».

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, это Джамиль Джалилов (1971 года рождения), вынужденный переселенец из оккупированного Арменией Зангиланского района Азербайджана.

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Утром в пятницу, 12 января, в Бакметрополитене совершена попытка самоубийства.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, в 09:18 на станции метро «Гара Гараев» мужчина 65-70 лет бросился под въезжающий на станцию поезд.

«Но двигающийся на скорости головной вагон (стеклом кабины машиниста) отбросил его обратно на платформу, не позволив упасть на рельсы. Состояние мужчины тяжелое, он доставлен в больницу», — подчеркнул Пашаев.

В свою очередь, в отделе полиции на метрополитене сообщили, что по факту начато разбирательство, устанавливается личность пожилого мужчины.