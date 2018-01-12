Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями в Белом доме назвал «грязными дырами» ряд стран, из которых в США прибывают иммигранты.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на присутствовавших на встрече официальных лиц.

По данным телекомпании, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны «грязными дырами». Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия.

На просьбу прокомментировать эти высказывания президента представитель Белого дома Радж Шах не стал отрицать, что президент прибег к такой формулировке, сообщила CNN. В то же время он подчеркнул, что президент «добивается окончательных решений, в результате которых наша страна станет сильнее за счет того, что «будет принимать тех, кто может принести пользу обществу, способствовать росту экономики и ассимилироваться в великой стране».

Администрация Трампа в прошлом году объявила о том, что иммигранты с Гаити лишаются статуса временно защищенных от депортации лиц, а в понедельник министерство внутренней безопасности объявило о том, что статуса временно защищенных от депортации лиц лишены выходцы из Сальвадора. Ранее президент Трамп заявлял о том, что США нужна такая иммиграционная система контроля, которая «учитывает в первую очередь потребности американских семей, налогоплательщиков, а также необходимость укрепления безопасности».