Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его дед принимал участие в сражении с русской армией при Сарыкамыше в годы Первой мировой войны, где умер от переохлаждения. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Когда некоторые жители нашей деревни вернулись после сарыкамышской кампании, они рассказали о том, что видели, как мой дед замёрз до смерти, держа в руках оружие, — сказал Эрдоган на выступлении перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития.

В военном ведомстве Турции заявили, что в архивах находятся документы, подтверждающие, что дед Эрдогана Кемаль, сын Мустафы, выходец из провинции Ризе, скончался во время службы в январе 1915 года.